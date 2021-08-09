Герцег развеяла миф о романе с Меладзе видео в объятиях возлюбленного

, 9 августа. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег поделилась подробностями своей личной жизни. Она опубликовала в соцсетях кадры, на которых танцует с возлюбленным.

Герцег долгое время обвиняли в романе с замужним Константином Меладзе. Верили в эти слухи далеко не все, аргументируя свое мнение поведением супруги композитора Веры Брежневой на странице исполнительницы. Пользователи Сети обратили внимание, что звезды щедро отмечают посты друг друга лайками.

Недавно Эрика Герцег расставила все точки над «и». Она отправилась на свадьбу друзей в компании мужчины, которого назвала своим возлюбленным. Певица не показала лица избранника, но призналась ему в своих чувствах.

«Спасибо Всевышнему, что четыре года назад встретила тебя. Я счастлива с тобой бесконечно, спасибо тебе большое, что ты у меня есть, любовь моя», — написала Герцег под видео, на котором пара танцует в ярких лучах света.

Ранее Константин Меладзе стал объектом еще одной скандальной истории, когда певица Ани Лорак обвинила композитора в домогательствах. Брат музыканта Валерий Меладзе заверил, что такого быть не могло и заметил, что исполнительница вовсе не во вкусе основателя группы «ВИА Гра».