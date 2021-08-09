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Технологию вызова лифта со смартфона изобрели в России
Общество
Технологию вызова лифта со смартфона изобрели в России
pixabay.com  /  PD

Москва, 9 августа. Московский лифтостроительный завод применил разработку одной из частных компаний по вызову лифта со смартфона. Технологию опробовали в 17-этажке в Некрасовке.

Систему протестировал представитель управляющей компании Олег Демчук. Он со своего гаджета открыл домофонную дверь, после чего вызвал лифт. Новая технология избавляет пользователя от нажатия кнопок, передает «Российская газета».

Жильцы дома управляют кабиной через приложение SmartAirKey. Связь между лифтом и смартфоном устанавливается через Bluetooth, радиус действия составляет 20 метров.

Специалисты «KONE Россия» ранее озвучили правила лифтового этикета в условиях COVID-19. Пассажирам стоит соблюдать социальную дистанцию и располагаться в кабине в шахматном порядке. Во время поездки стоит воздержаться от разговоров и надеть средства индивидуальной защиты.

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