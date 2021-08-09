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Украина анонсировала пуск ракеты «Циклон-4М» в 2022 году

  /   Обновлено: 09 августа 2021 08:38
Политика
Украина анонсировала пуск ракеты «Циклон-4М» в 2022 году
wikipedia.org  /  Public Domain

Киев, 9 августа. Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщил о пуске ракеты «Циклон-4М» в следующем году.

Старт ракеты запланирован на 2022 год с космодрома в Канаде, сообщил портал Defense Express. В агентстве указали, что для Украины запуск «Циклона-4М» имеет большое значение.

Ранее Тафтай сообщил, что Киев надеется вернуть свое прежнее положение в клубе космических держав без участия России. Примечательно, что украинское руководство не раз отказывалось от сотрудничества с Москвой. Но, по мнению экспертов, такое поведение может быть не в пользу Киева, который хочется сблизиться с западными странами.

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