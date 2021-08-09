Покупателей призвали проверять кассовые чеки на наличие неприятных сюрпризов

Москва, 9 августа. Кассовый чек из супермаркета может содержать неприятные сюрпризы. Об этом россиян предупредили в Роскачестве.

Иногда обнаруживается расхождение стоимости товара с цифрами в чеке. Продавец также может пробить какой-либо продукт дважды.

«Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее», — заявил начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев в беседе с агентством «Прайм».

При обнаружении сюрприза в чеке эксперт рекомендует обратиться к продавцу. Если тот откажется решать вопрос в пользу покупателя, следует предъявить претензию в письменном виде руководству магазина. В крайнем случае можно обратиться в региональное управление Роспотребнадзора.

Россиян ранее призвали не выкидывать кассовые чеки. В противном случае ими могут воспользоваться мошенники.