Российские власти вдвое умножили страховые взносы сахалинцев

Южно-Сахалинск, 9 августа. Россия профинансировала на 10,67 млн рублей программу страховых взносов на накопительную пенсию для жителей Сахалинской области.

Согласно условиям программы, софинансированию подлежат только взносы от 2 до 12 тысяч рублей в год. Однако перечисленная правительством сумма отличается от привычных взносов участников программы. Также к общей сумме средств относятся добровольные взносы работодателей, общий объем которых составляет 71 тысячу рублей.

Возможность вступить в Программу была с 2009 по 2014 годы. Срок ее действия составляет 10 лет, при этом в любой удобный для человека момент приостановить или возобновить уплату взносов.

По истечении 10 лет участник Программы все еще может уплачивать взносы, но уже без софинансирования государством, однако средства добавятся к имеющейся на лицевом счете сумме или инвестируются в выбранную компанию или фонд. В случае смерти участника программы все его средства переходят правопреемникам.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ за третью декаду июля увеличилась до 5,55%. Еще во второй декаде прошлого месяца ее размер составлял 5,46%, сообщает Центральный банк РФ.