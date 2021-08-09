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Экономика
Российские власти вдвое умножили страховые взносы сахалинцев
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Российские власти вдвое умножили страховые взносы сахалинцев
Экономика
Российские власти вдвое умножили страховые взносы сахалинцев
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Южно-Сахалинск, 9 августа. Россия профинансировала на 10,67 млн рублей программу страховых взносов на накопительную пенсию для жителей Сахалинской области.

Согласно условиям программы, софинансированию подлежат только взносы от 2 до 12 тысяч рублей в год. Однако перечисленная правительством сумма отличается от привычных взносов участников программы. Также к общей сумме средств относятся добровольные взносы работодателей, общий объем которых составляет 71 тысячу рублей.

Возможность вступить в Программу была с 2009 по 2014 годы. Срок ее действия составляет 10 лет, при этом в любой удобный для человека момент приостановить или возобновить уплату взносов.

По истечении 10 лет участник Программы все еще может уплачивать взносы, но уже без софинансирования государством, однако средства добавятся к имеющейся на лицевом счете сумме или инвестируются в выбранную компанию или фонд. В случае смерти участника программы все его средства переходят правопреемникам.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ за третью декаду июля увеличилась до 5,55%. Еще во второй декаде прошлого месяца ее размер составлял 5,46%, сообщает Центральный банк РФ.

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сахалин пенсия финансирование
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