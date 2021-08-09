Россия поддержит отечественных разработчиков беспилотных автомобилей

Москва, 9 августа. Финансовую поддержку до 500 тыс. рублей планируют выделить создателям беспилотных автомобилей в России. С такой инициативой выступил Минпромторг.

Компании-разработчики смогут потратить эти средства для компенсации затрат на выдачу заработной платы сотрудникам, страховые взносы и прочие расходы. Максимальный размер субсидий на одно транспортное средство составляет 500 тыс. рублей. В планах российских властей выделить на эти проекты в 2022 году около 50 млн рублей из федерального бюджета.

Недавно был поднят вопрос о запуске беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева». В организации НТИ «Автонет» посчитали прибыль от такого нововведения.