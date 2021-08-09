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Фото опрокинувшегося под Саратовом автобуса появились в распоряжении ФАН

  /   Обновлено: 09 августа 2021 08:33
Происшествия
Фото опрокинувшегося под Саратовом автобуса появились в распоряжении ФАН
Федеральное агентство новостей

Калининск, 9 августа. Рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на трассе федерального значения. Фото с места происшествия оказались в распоряжении редакции ФАН.

Авария случилась на дороге Р-22 в Саратовской области. На фото видно, что грузовик в результате аварии получил значительные повреждения, в том числе лобового стекла.

Фото опрокинувшегося под Саратовом автобуса появились в распоряжении ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Региональное управление МЧС сообщило, что пассажиры автобуса доставлены в ближайшую больницу. Сотрудники экстренных служб на данный момент выясняют обстоятельства и причины инцидента.

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