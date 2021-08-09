Фото опрокинувшегося под Саратовом автобуса появились в распоряжении ФАН

Калининск, 9 августа. Рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на трассе федерального значения. Фото с места происшествия оказались в распоряжении редакции ФАН.

Авария случилась на дороге Р-22 в Саратовской области. На фото видно, что грузовик в результате аварии получил значительные повреждения, в том числе лобового стекла.

Федеральное агентство новостей /

Региональное управление МЧС сообщило, что пассажиры автобуса доставлены в ближайшую больницу. Сотрудники экстренных служб на данный момент выясняют обстоятельства и причины инцидента.