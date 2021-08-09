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Саратовский министр здравоохранения взял под контроль крупное ДТП с автобусом
Происшествия
Саратовский министр здравоохранения взял под контроль крупное ДТП с автобусом
Федеральное агентство новостей  / 

Саратов, 9 августа. Губернатор Валерий Радаев поручил министру здравоохранения Олегу Костину взять под личный контроль лечение пострадавших в крупном ДТП с автобусом. Шесть пассажиров сейчас находятся в больнице Калининска, двое — в тяжелом состоянии. 

Авария произошла на трассе федерального значения Р-22 неподалеку от Калининска. Автобус двигался по маршруту Саратов — Белгород. 

«Ситуация внештатная, сейчас все находятся на ушах. Возможно, тяжелых больных придется срочно перевозить для лечения в Саратов», — рассказал корреспонденту ФАН источник в министерстве здравоохранения. 

Ранее стало известно, что Следственный комитет изучает ситуацию с аварией. По итогам будет вынесено процессуальное решение.

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дтп саратов радаев
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