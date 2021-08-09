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Россия намерена привлечь четыре страны к созданию обсерватории «Спектр-М»
Наука
Россия намерена привлечь четыре страны к созданию обсерватории «Спектр-М»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Ивашин

Москва, 9 августа. Проект по созданию астрофизической космической обсерватории «Спектр-М» заинтересовал международное сообщество. Россия готовится подписать соглашения с четырьмя странами.

Сейчас проводятся обсуждения о сотрудничестве России с Китаем, Южной Кореей, Францией и Италией на государственном уровне. В межправительственном соглашении будут прописаны роли каждой страны-участницы проекта «Миллиметрон», рассказал замдиректора Физического института РАН Лариса Лихачева.

Проект «Миллиметрон», куда входит создание обсерватории «Спектр-М» интересует международное сообщество. Лихачева объяснила это с закрытием SPICA, который был конкурентом. Возможно, список стран-участниц будет расширен.

Кроме «Спектра-М» в России должна появиться уникальная обсерватория «Спектр-УФ». Заказ на ее создание появился на НПО им. Лавочкина. Аналог американского телескопа Hubble, помещенный в нее, позвонит наблюдать за далекими объектами из космоса.

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соглашение обсерватория спектр-м
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