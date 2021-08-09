Головокружение и потеря аппетита могут предупредить о тепловом ударе

Стамбул, 9 августа. Вовремя оказанная помощь позволит пережить тепловой удар без последствий. Как распознать опасное состояние, рассказали журналисты турецкого издания Sabah.

К первым симптомам теплового удара относятся учащение пульса, головокружение, раздражительность, усталость, потеря аппетита и жажда. Человека в этом случае следует перевести в прохладное помещение и дать ему большое количество воды.

При большой потере жидкостей и солей пульс и дыхание становятся слабыми, возникают судороги. Это состояние может сопровождаться тошнотой. Для оказания помощи пострадавшего нужно увести из-под солнечных лучей и по возможности положить под шею и в подмышечные впадины прохладные предметы. Лучше всего принять холодный душ.

На тяжелое состояние при перегреве укажет резкое повышение температуры тела до 40 градусов, покраснение кожи, обмороки и невнятная речь. В этом случае следует оперативно вызвать скорую.

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