Военные строители возведут на Курилах более 50 новых объектов. События дня

Военные строители возведут на Курилах 51 новый объект Военные строители возведут 51 объект на Курильских островах. Об этом сообщила газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда». Отмечается, что за последние годы на Курилах построили более 25 сооружений разного рода. В частности, на островах Итуруп и Кунашир построены семь общежитий для российских военных, еще одно будет готово в текущем году. Новые жилые комплексы полностью благоустроены, в комнатах установлено все необходимое для жизни. Напомним, 26 июля премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов заявил, что власти обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны.

Первый пассажирский самолет вылетел из России в Хургаду pixabay.com / Первые российские туристы 9 августа улетели в курортный египетский город Хургада после шестилетнего перерыва. На борту самолета находятся около 300 туристов. Напомню, Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. Самолеты будут летать из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Власти Японии срочно эвакуируют жителей из-за тайфуна Prt Scr twitter.com / EXO+L Около 300 тысяч японцев, проживающих на западе страны, получили предписание эвакуироваться из-за бушующего в регионе тайфуна «Лупит», который может вызвать оползни и наводнение. Распоряжения выслали жителям западных префектур Хиросима и Симанэ, а также центральной Айти. Отмечается, что жителям восточных районов страны также необходимо быть осторожными в связи с возможностью сильных дождей вплоть до 10 августа. Японские авиакомпании отменили 63 рейса на юго-западном направлении из-за тайфуна.