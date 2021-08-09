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Военные строители возведут на Курилах более 50 новых объектов. События дня

  /   Обновлено: 09 августа 2021 09:48
ФАН-ТВ
Военные строители возведут на Курилах более 50 новых объектов. События дня
wikipedia.org  /  Public Domain

Военные строители возведут на Курилах 51 новый объект

Военные строители возведут 51 объект на Курильских островах. Об этом сообщила газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда». Отмечается, что за последние годы на Курилах построили более 25 сооружений разного рода. В частности, на островах Итуруп и Кунашир построены семь общежитий для российских военных, еще одно будет готово в текущем году. Новые жилые комплексы полностью благоустроены, в комнатах установлено все необходимое для жизни. Напомним, 26 июля премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов заявил, что власти обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны.

Первый пассажирский самолет вылетел из России в Хургаду

Военные строители возведут на Курилах более 50 новых объектов. События дня
pixabay.com  / 

Первые российские туристы 9 августа улетели в курортный египетский город Хургада после шестилетнего перерыва. На борту самолета находятся около 300 туристов. Напомню, Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. Самолеты будут летать из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Власти Японии срочно эвакуируют жителей из-за тайфуна

Военные строители возведут на Курилах более 50 новых объектов. События дня
Prt Scr twitter.com  / EXO+L

Около 300 тысяч японцев, проживающих на западе страны, получили предписание эвакуироваться из-за бушующего в регионе тайфуна «Лупит», который может вызвать оползни и наводнение. Распоряжения выслали жителям западных префектур Хиросима и Симанэ, а также центральной Айти. Отмечается, что жителям восточных районов страны также необходимо быть осторожными в связи с возможностью сильных дождей вплоть до 10 августа. Японские авиакомпании отменили 63 рейса на юго-западном направлении из-за тайфуна.

Пассажирский автобус опрокинулся под Саратовом

Военные строители возведут на Курилах более 50 новых объектов. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Рейсовый пассажирский автобус опрокинулся в Саратовской области. Пострадали 10 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Инцидент произошел на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска в Саратовской области. Автобус следовал по маршруту Белгород — Саратов. Всего в транспортном средстве находились 22 человека, в том числе два водителя. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 

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Все новости / ФАН-ТВ / Военные строители возведут на Курилах более 50 новых объектов. События дня
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