Российские власти задумываются о снижении цен на поставку овощей по стране

Москва, 9 августа. Минпромторг и Минтранс планируют обсудить вопрос по снижению цен на транспортные услуги по перевозке овощей. Ведомства также обсудят стабилизацию их стоимости на рынке.

Такое заявление сделал замглавы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, на совместном совещании ведомств также будет подниматься вопрос о размере стоимости борщевого набора, передают «Известия».

«Минпромторг предпринимает все меры, чтобы не допустить возможного роста транспортных расходов. Мы работаем с коллегами из ФАС для проверки обоснованности роста услуг перевозчиков», — отметил чиновник.

Евтухов подчеркнул, что причиной подорожания перевозок могла стать нехватка водителей. Количество работников из данной сферы существенно сократилось из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Снижение цен уже коснулось борщевого набора. Сейчас по сравнению с предыдущей неделей цены на морковь в России снизились в среднем на 11%, на картофель — на 6,5%, а на лук — на 1%.