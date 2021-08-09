Модернизацию «ЭпиВакКороны» хотят закончить в октябре 2021 года

Новосибирск, 9 августа. Компания «Вектор-Биальгам» ускорила модернизацию производства «ЭпиВакКороны». Она должна завершиться в начале октября, сообщил гендиректор Леонид Никулин.

«Вектор-Биальгам» намерен нарастить производство препарата до 10 миллионов доз каждый месяц к концу года. Но благодаря модернизации этих цифр удастся достичь быстрее, передает ТАСС слова Никулина.

«Никто не ожидал, что спрос настолько вырастет. И это одна из причин, почему пришлось ускорить модернизацию. Можно сказать, что этот спрос подтолкнул быстрее все сделать», — отметил гендиректор компании «Вектор-Биальгам».

Пуско-наладочные работы должны начаться уже в сентябре текущего года. Увеличение производственных мощностей направлено на внутренний рынок России, но интерес к «ЭпиВакКороне» проявили и другие страны, подчеркнул Никулин.

Вакцина «ЭпиВакКорона» проходит третью стадию клинических испытаний. Согласно промежуточным итогам, антитела нашли у 79% привитых добровольцев. Другая группа людей получала плацебо, и у них показатель составил более 11 процентов.