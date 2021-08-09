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Заболевших COVID-19 предупредили об опасном побочном эффекте при самолечении

  /   Обновлено: 09 августа 2021 07:57
Общество
Заболевших COVID-19 предупредили об опасном побочном эффекте при самолечении
freepik.com  /  wayhomestudio

Москва, 9 августа. Чрезмерное употребление иммуномодуляторов при самостоятельном лечении COVID-19 грозит опасными последствиями, предупредил хирург Кирилл Ювченко.

Люди, по словам врача, совершают ошибку, пытаясь активно стимулировать иммунитет. Побочным эффектом может оказаться опасный цитокиновый шторм, приводящий к летальным исходам.

«Речь о чрезвычайно сильной иммунной реакции, при которой организм борется не на жизнь, а на смерть», — подчеркнул Ювченко в беседе с изданием «Доктор Питер».

Во всем, как отметил хирург, следует соблюдать умеренность. Это касается и физических нагрузок. При их избытке лейкоциты могут мигрировать в зону стресса. Организм из-за этого станет более уязвимым к инфекциям.

Терапевт Георгий Сапего ранее рассказал о возможности заболеть COVID-19 после прививки. Вакцинация при этом, по его словам, заметно смягчит течение болезни.

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Хирург иммунитет COVID-19
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