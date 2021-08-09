Приобретение школьной формы по объявлениям стало чаще привлекать россиян

Москва, 9 августа. Родители российских школьников в августе 2021 года в три раза чаще обращались к объявлениям о продаже формы, чем год назад. Об этом сообщил сервис «Авито».

Интерес россиян возрос к рюкзакам и пеналам. Средняя стоимость всего необходимого для обучения ребенка в школе составляет примерно 18 тысяч рублей. Родителям мальчиков предстоит потратить на 400 рублей больше, передает ТАСС.

«Количество объявлений о продаже как бывшей в употреблении, так и абсолютно новой школьной формы выросло на 37% по сравнению с прошлым годом», — отметил руководитель категории Lifestyle в «Авито» Алексей Козловский.

Спрос на ноутбуки в среднем по России вырос на четыре процента, однако в отдельных регионах этот показатель достигает 25%. Аналитики «Авито» объяснили эту тенденцию переводом учащихся на дистанционное обучение из-за пандемии COVID-19.

Победитель конкурса «Учитель года России — 2005» Юлия Марчук ранее рассказала, как собрать ребенка в школу без лишних трат. Она порекомендовала не приобретать одежду в августе, так как дети могут вырасти из заранее купленной формы.