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Диетолог Ковальков назвал мясо лучшим источником витаминов

  /   Обновлено: 09 августа 2021 07:40
Общество
Диетолог Ковальков назвал мясо лучшим источником витаминов
pixabay.com

Москва, 9 августа. Мясо является лучшим источником витаминов, которые легко усваиваются в организме. Об этом заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

Принято считать, что человеческий организм получает витамины только из овощей. Эксперт подчеркнул, что мясо коров, которые в летнее время долго находятся на солнце, обогащено витамином D.

«Причем содержится в такой форме, которая наиболее хорошо усваивается организмом. Вообще в мясе содержится весь необходимый человеку комплекс витаминов», – заявил специалист.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее дала советы по похудению россиянам, которые ведут малоподвижный образ жизни. По словам специалиста, чтобы сбросить вес при малой активности, необходимо выполнять минимальные упражнения.

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