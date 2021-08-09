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Продажа газовых баллончиков физическим лицам в России может быть ограничена

  /   Обновлено: 09 августа 2021 07:34
Общество
Продажа газовых баллончиков физическим лицам в России может быть ограничена
wikipedia.org  /  Björn Hansson / CC BY-SA 4.0

Москва, 9 августа. Физлицам в России необходимо ограничить продажу газовых баллончиков. Соответствующее обращение на имя главы МВД направил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

В заявлении общественник обратил внимание, что в наше время такие товары находятся в свободной продаже, и приобрести их может любой гражданин. В таком случае балончик выступит в роли «орудия противоправных действий». Под раздачу могут попасть мирные граждане и сотрудники правопорядка, пишет RT.

При этом газовый баллончик является не самым эффективным оружием, которое можно применить в случае физической угрозы. В то же время велик риск, что применение такого предмета пройдет не по назначению и навредит самой жертве.

Недавно в МВД России сделали другое важное заявление. По данным ведомства, внесение графы «национальность» в паспорт гражданина РФ не рассматривается.

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