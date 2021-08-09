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Национальный демократический институт в США предупредил об опасности 5G
Наука
Национальный демократический институт в США предупредил об опасности 5G
flickr.com  /  Diogo Duarte

Вашингтон, 9 августа. Пятое поколение мобильной связи может расширить возможности стран с авторитарным режимом. Об этом сообщили в Национальном демократическом институте (NDI) США.

Специалисты опубликовали доклад, в котором сказано что связь 5G обеспечит лучшие возможности слежки и распространения дезинформации. Как пример американская организация привела Россию. Примечательно, что страны Запада в этом докладе не упоминаются в негативном свете, а позиционируются как «защитники демократии», пишет RT.

Ранее директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко заявил, что зоны для испытаний 5G могут появиться в России в 2023 году. Чиновник при этом подчеркнул, что тестирование будет проводиться с использованием российского оборудования.

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сша 5g связь
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