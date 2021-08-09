Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 07:19
07:09
Происшествия
Сибирские аэропорты задержали свыше 50 авиарейсов из-за густого тумана
07:08
Спорт
Поздняков назвал лучшие качества российских спортсменов на Олимпиаде в Токио
07:03
Спорт
Форма сборной России на зимних Играх в Пекине проходит стадию согласования
07:02
Общество
Жители России вновь смогут посещать ряд египетских курортов с 9 августа
07:00
Общество
Maneskin и Iggy Pop выпустили новую версию хита I Wanna Be Your Slave
06:55
Спорт
Поздняков охарактеризовал триумфом выступление России на Олимпиаде в Токио
06:51
Политика
Кулеба назвал отношения Киева и НАТО двусторонним копанием туннеля
06:43
Общество
Бывший мэр Красноярска Поздняков скончался на 82-м году жизни
06:36
Происшествия
Появились детали убийства двухлетней девочки в Тульской области
06:32
Экономика
Жители России сократили траты на погребальные услуги
Все новости

Поздняков назвал лучшие качества российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 09 августа 2021 07:12
Спорт
Поздняков назвал лучшие качества российских спортсменов на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  © Vegard Wivestad GrÃ˜Tt

Москва, 9 августа. Российские спортсмены прилетели на Олимпийские игры в Токио разрозненной командой профессионалов, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

По его словам, во время подготовки к Олимпиаде российские спортсмены проявили лучшие качества. Поздняков перечислил их: терпение и мужество, граничащее с героизмом.

«Прилетали сюда разрозненной командой профессиональных, хорошо подготовленных спортсменов-олимпийцев, а улетаем командой героев», — сказал глава ОКР в интервью РИА Новости.

Олимпийские игры в Токио официально завершились 8 августа. Российские спортсмены принесли стране пятое место в медальном зачете. В копилке России 20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые медали.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Поздняков назвал лучшие качества российских спортсменов на Олимпиаде в Токио
олимпийские игры окр поздняков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru