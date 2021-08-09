Поздняков назвал лучшие качества российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Москва, 9 августа. Российские спортсмены прилетели на Олимпийские игры в Токио разрозненной командой профессионалов, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

По его словам, во время подготовки к Олимпиаде российские спортсмены проявили лучшие качества. Поздняков перечислил их: терпение и мужество, граничащее с героизмом.

«Прилетали сюда разрозненной командой профессиональных, хорошо подготовленных спортсменов-олимпийцев, а улетаем командой героев», — сказал глава ОКР в интервью РИА Новости.

Олимпийские игры в Токио официально завершились 8 августа. Российские спортсмены принесли стране пятое место в медальном зачете. В копилке России 20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые медали.