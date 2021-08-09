Жители России вновь смогут посещать ряд египетских курортов с 9 августа

Москва, 9 августа. Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с курортами Египта. С понедельника россияне снова смогут ездить на отдых в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В эти места будет производиться пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Зеленый свет регулярным перелетам из Москвы на курорты Египта уже дали авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), которая начнет осуществлять перевозку с 9 августа, пишет RT.

Кроме «России», доставлять туристов на курорты также будет и египетская Egypt Air. Суммарно авиакомпания планирует выполнять семь перелетов в неделю между египетскими курортами и Москвой. Дебютный самолет Egypt Air доставит туристов из России в воздушную гавань Хургады утром в понедельник.