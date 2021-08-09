Maneskin и Iggy Pop выпустили новую версию хита I Wanna Be Your Slave

Рим, 9 августа. Итальянская рок-группа Maneskin записала новую версию своей песни I Wanna Be Your Slave. Для коллаборации музыканты привлекли исполнителя Iggy Pop.

Оригинальная версия I Wanna Be Your Slave вошла во второй альбом Maneskin под название Teatro d'ira: Vol. I, попала в топ-10 британского чарта синглов. Музыкантам польстило, что их треки нравятся Iggy Pop, и он захотел посотрудничать с группой.

«Было трогательно видеть, как он поет I Wanna Be Your Slave перед нами. Это было очень мощно – видеть такого большого артиста таким открытым и дружелюбным», — написала группа в своем Instagram.

Участники Maneskin выросли на музыке Iggy Pop и именно этот исполнитель вдохновил их на создание своей группы. Совместная коллаборация уже появилась на музыкальных площадках и доступна для прослушивания.

Maneskin стали победителями Евровидения в 2021 году. В июле итальянская группа выпустила клип на песню I Wanna Be Your Slave. Провокационный видеоролик был направлен на демонстрацию разных видов любви.