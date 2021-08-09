Кулеба назвал отношения Киева и НАТО двусторонним копанием туннеля

Киев, 9 августа. Украина и НАТО в вопросе вступления Киева в Альянс действуют в одном направлении. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Он сравнил этот процесс с копанием тоннеля под водой, в результате чего партнеры наконец встретятся. В какое-то время одна сторона делает или требует большего, а в какое-то — вторая, передает телеканал «Украина 24».

«Также я отрицаю идею о том, что только мы должны что-то делать, а та сторона просто сидеть и нас ждать. Это реально движение двух партнеров, двух сторон к общему результату», — добавил Кулеба.

Политолог Ростислав Ищенко ранее заявил, что НАТО никогда не привет Украину в Альянс. Одной из причин этого является конфронтация Киева с Москвой.