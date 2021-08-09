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Кулеба назвал отношения Киева и НАТО двусторонним копанием туннеля

  /   Обновлено: 09 августа 2021 06:51
Политика
Кулеба назвал отношения Киева и НАТО двусторонним копанием туннеля
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 9 августа. Украина и НАТО в вопросе вступления Киева в Альянс действуют в одном направлении. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Он сравнил этот процесс с копанием тоннеля под водой, в результате чего партнеры наконец встретятся. В какое-то время одна сторона делает или требует большего, а в какое-то — вторая, передает телеканал «Украина 24».

«Также я отрицаю идею о том, что только мы должны что-то делать, а та сторона просто сидеть и нас ждать. Это реально движение двух партнеров, двух сторон к общему результату», — добавил Кулеба.

Политолог Ростислав Ищенко ранее заявил, что НАТО никогда не привет Украину в Альянс. Одной из причин этого является конфронтация Киева с Москвой.

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украина нато кулеба
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