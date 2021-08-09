Появились детали убийства двухлетней девочки в Тульской области

Тула, 9 августа. Житель Тульской области убил двухлетнюю девочку и ранил ее мать из-за обидных слов, прозвучавших в его адрес.

«Пятому каналу» стали известны детали гибели ребенка в деревни Панарино Щекинского района. Пьяный мужчина стоял на улице возле детской площадки, где играла детвора. Услышав обидные высказывания в свой адрес, он пошел домой за ружьем. Вернувшись на улицу, он сделал два выстрела: в воздух и в спину проходившей мимо женщины с девочкой.

От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщина была госпитализирована. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: убийство малолетнего и покушение на убийство двух и более лиц.

Ранее за убийство шестилетнего мальчика житель Саратовской области получил пожизненный срок. Мужчина под воздействием наркотиков и алкоголя избил ребенка, а затем зарезал его.