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Экономика
Жители России сократили траты на погребальные услуги
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Жители России сократили траты на погребальные услуги

  /   Обновлено: 09 августа 2021 07:11
Экономика
Жители России сократили траты на погребальные услуги
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 августа. Среди жителей РФ сократились расходы на дополнительные и мемориальные услуги на 9%, следует из данных Росстата.

Несмотря на последствия пандемии и возросшую в первом полугодии на 16% смертность, россияне лишь незначительно увеличили выручку ритуальных агентств. Об этом передает «Коммерсантъ».

Первое полугодие 2020 показывает траты на погребальные услуги в размере чуть более 34 млрд рублей, во втором полугодии цифра увеличилась лишь на 2 млдр рублей. По статистике второго полугодия траты и вовсе уменьшились на один процент. Цифры смертности показывают противоположный результат — в первом полугодии 2021 умерли на 16% больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.

«Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. рублей, то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. рублей», — передает «Коммерсантъ» слова главы похоронного дома «Журавли» Ильи Болтунова.

Болтунов объясняет такую разницу снижением доходов россиян. На фоне падения зарплат граждане России стараются урезать именно эту статью расходов.

Однако попытки сэкономить денежные средства на похоронах не всегда заканчиваются хорошо. В Нижегородской области пьяный работник ритуальных услуг уронил гроб и сломал ногу покойному.

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