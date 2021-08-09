Власти трех провинций Японии объявили об эвакуации граждан из-за тайфуна

Токио, 9 августа. Жители трех японских провинций должны эвакуироваться из-за риска наводнений и возможного схода оползней в связи тайфуном «Лупит».

Речь идет о префектурах Эхимэ, Симанэ и Хиросима. Приказы об экстренной эвакуации получили, по данным RT, более 290 тысяч человек.

Скорость ветра в пределах тайфуна, как сообщил телеканал NHK, будет достигать 23 метров в секунду. Возможны порывы до 35 метров в секунду.

Японские власти ранее были готовы отменить олимпийские соревнования по плаванию и триатлону. Местное метеорологическое агентство предупредило о приходе тайфуна «Непартак», который мог стать причиной проливных дождей.