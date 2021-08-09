Росприроднадзор может ужесточить наказание за нанесение вреда окружающей среде

Москва, 9 августа. Штрафы, которые назначаются за нанесение ущерба природе могут увеличить в десятки раз. С такой инициативой планирует выступить глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Инициатива должна напрямую коснуться крупных предприятий, которые наносят вред природе своей деятельностью и имеют возможность регулярно «откупаться». Глава ведомства считает, что штрафы нужно увеличить в десятки раз, с такой инициативой Радионова выступит в ходе осенней парламентской сессии в Госдуме.

Ранее жители Петербурга подали жалобу в Росприроднадзор на стройку в районе Финского залива. В связи с этим ведомство инициировало проверку по факту обращения.