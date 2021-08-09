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Гитарист Queen Мэй поделился мыслями о продолжении «Богемской рапсодии»
Общество
Гитарист Queen Мэй поделился мыслями о продолжении «Богемской рапсодии»
wikipedia.org  /  Carl Lender / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 9 августа. Участник легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй провел в своем Instagram прямой эфир. Своим поклонникам он рассказал о планах снять сиквел «Богемской рапсодии».

Производство продолжения байопика о группе Queen уже находится на самой ранней стадии. Гитарист Брайан Мэй вместе с командой обсуждает идеи и предполагаемое развитие событий в сиквеле «Богемской рапсодии».

«Мы вложили в производство наши сердца и душу, и никто не мог предсказать, что он [фильм — Прим. ФАН] станет больше, чем «Унесенные ветром». Но да, мы думает, что, возможно, он случится», — отметил Мэй во время прямого эфира.

Брайан Мэй указал на необходимость написать достойный сценарий для будущего фильма. Но для всего потребуется время. Кинолента, посвященная карьере Фредди Меркьюри и Queen, вышла на экранах в 2018 году и собрала 900 миллионов долларов.

Поклонники научно-фантастического боевика «Живая сталь» ждут продолжение фильма с Хью Джекманом в главной роли. Но потеснить его может звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс. Такое желание изъявил режиссер Шон Леви.

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брайан мэй богемская рапсодия queen
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