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Помощница губернатора Нью-Йорка подала в отставку из-за обвинений ее начальника
Политика
Помощница губернатора Нью-Йорка подала в отставку из-за обвинений ее начальника
youtube.com  /  Политика Сегодня

Нью-Йорк, 9 августа. Главная помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо Мелисса де Росса оставила свой пост из-за обвинений ее начальника в сексуальных домогательствах на рабочем месте.

Генпрокурор в штате Нью-Йорк Летиция Джеймс ранее рассказала, что экспертами было проведено независимое расследование. В ходе следствия были выявлены факты домогательств Куомо к нескольким женщинам.

Согласно информации правоохранителя, глава штата вел полноценное преследование девушек, в отношении которых был осуществлен харасмент. Джеймс утверждает, что обвиняемый преследовал жертв «нежелательными ласками, поцелуями, объятиями и делал неуместные комментарии».

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суд нью-йорк Эндрю Куомо мелисса де росса
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