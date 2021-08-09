Помощница губернатора Нью-Йорка подала в отставку из-за обвинений ее начальника

Нью-Йорк, 9 августа. Главная помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо Мелисса де Росса оставила свой пост из-за обвинений ее начальника в сексуальных домогательствах на рабочем месте.

Генпрокурор в штате Нью-Йорк Летиция Джеймс ранее рассказала, что экспертами было проведено независимое расследование. В ходе следствия были выявлены факты домогательств Куомо к нескольким женщинам.

Согласно информации правоохранителя, глава штата вел полноценное преследование девушек, в отношении которых был осуществлен харасмент. Джеймс утверждает, что обвиняемый преследовал жертв «нежелательными ласками, поцелуями, объятиями и делал неуместные комментарии».