Звезда сериала «Она написала убийство» Уизерс скончалась на 96-ом году жизни

Лос-Анджелес, 9 августа. Американская киноактриса Джейн Уизерс, которую назвали последней крупной звездой Золотого века Голливуда 1930-х годов, ушла из жизни в возрасте 95 лет, пишет Deadline.

Причина смерти актрисы не разглашается. Ее дочь Кендалл Эррер отметила, что Уизерс всегда излучала радость, когда говорила о своей карьере в кино.

Она снималась в таких культовых сериалах, как «Час Альфреда Хичкока», «Семейка монстров» и «Она написала убийство». Актриса также стала главной героиней двух романов — «Джейн Уизерс и тайная комната» и «Джейн Уизерс и призрак скрипки».

Недавно в семье российского актера Даниила Страхова произошла трагедия. Из жизни 3 август ушла его мать Елена Алексеевна Соловьева.