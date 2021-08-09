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Звезда сериала «Она написала убийство» Уизерс скончалась на 96-ом году жизни

  /   Обновлено: 09 августа 2021 06:16
Общество
Звезда сериала «Она написала убийство» Уизерс скончалась на 96-ом году жизни
ТАСС  /  Dan Steinberg

Лос-Анджелес, 9 августа. Американская киноактриса Джейн Уизерс, которую назвали последней крупной звездой Золотого века Голливуда 1930-х годов, ушла из жизни в возрасте 95 лет, пишет Deadline.

Причина смерти актрисы не разглашается. Ее дочь Кендалл Эррер отметила, что Уизерс всегда излучала радость, когда говорила о своей карьере в кино.

Она снималась в таких культовых сериалах, как «Час Альфреда Хичкока», «Семейка монстров» и «Она написала убийство». Актриса также стала главной героиней двух романов — «Джейн Уизерс и тайная комната» и «Джейн Уизерс и призрак скрипки».

Недавно в семье российского актера Даниила Страхова произошла трагедия. Из жизни 3 август ушла его мать Елена Алексеевна Соловьева.

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