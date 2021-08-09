Учения российских ракетчиков в Иркутской области подходят к концу

Иркутск, 9 августа. Более тысячи военнослужащих Ракетных войск специального назначения (РВСН) приняли участие в учениях на территории Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В маневрах были задействованы 100 единиц спецтехники, в том числе десять новейших образцов. Ракетчики отрабатывали вывод ракетных комплексов на боевые позиции, марши протяженностью 100 км и организационные моменты в области маскировки, подчеркнули в пресс-службе оборонного ведомства, информирует RT.

Недавно РВСН пополнились новыми кадрами. Во время весеннего призыва 2021 года военную присягу приняли восемь тысяч молодых военнослужащих.