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Учения российских ракетчиков в Иркутской области подходят к концу

  /   Обновлено: 09 августа 2021 05:52
Армия
Учения российских ракетчиков в Иркутской области подходят к концу
ru.wikipedia.org  /  Виталий Кузьмин

Иркутск, 9 августа. Более тысячи военнослужащих Ракетных войск специального назначения (РВСН) приняли участие в учениях на территории Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В маневрах были задействованы 100 единиц спецтехники, в том числе десять новейших образцов. Ракетчики отрабатывали вывод ракетных комплексов на боевые позиции, марши протяженностью 100 км и организационные моменты в области маскировки, подчеркнули в пресс-службе оборонного ведомства, информирует RT.

Недавно РВСН пополнились новыми кадрами. Во время весеннего призыва 2021 года военную присягу приняли восемь тысяч молодых военнослужащих.

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