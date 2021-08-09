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Правоохранители инициировали проверку после аварии автобуса под Саратовом
Происшествия
Правоохранители инициировали проверку после аварии автобуса под Саратовом
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Калининск, 9 августа. Сотрудники Следственного комитета возбудили проверку по факту аварии рейсового автобуса Саратов — Белгород. По результатам проверки правоохранители вынесут процессуальное решение.

Экстренные службы ранее сообщили, что количество пострадавших от данного ДТП выросло до 13 человек. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел на трассе федерального значения Р-22 в районе города Калининск. Водитель, управлявший автотранспортным средством, допустил опрокидывание автобуса.

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автобус проверка калининск
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