Звезда «Человека-паука» Баталон сыграет упитанного вампира в новом сериале

Лос-Анджелес, 9 августа. Актер Джейкоб Баталон получил главную роль в новом комедийном сериале о вампирах. Будущий проект будет называться «Вампир Реджинальд»

Баталон получил известность в серии фильмов Marvel «Человек-паук». Он сыграл товарища Питера Паркера по имени Нед. Теперь он попробует себя в новом амплуа – актер перевоплотится в новорожденного вампира, передает THR.

Сюжет предстоящего комедийного сериала «Вампир Реджинальд» основал на серии фэнтези-романов Джонни Б. Труанта «Жирный вампир». Герой Баталона попадет в мир тщеславных кровопийц, которые не упускают возможности поиздеваться над упитанным Реджи.

Сценарий к сериалу напишет Харли Пейтон. Он же выступит одним из шоураннеров «Вампира Реджинальда». Компанию ему составит режиссер Джеримайя С. Чечик. Планируется создать десять часовых эпизодов для первого сезона. Премьера проекта пока не объявлена.

Скоро на экраны выйдет премьера третьей части о дружелюбном соседе «Человек-паук: Нет пути домой». Возможно, предстоящая лента станет последней во франшизе, рассказала актриса Зендая, играющая подругу Питера Паркера и Неда.