Аналитик Маслов: факторов для падения рубля сейчас нет

Москва, 9 августа. Факторы, которые бы повлияли на падение курса рубля, сейчас отсутствуют. Об этом рассказывает аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

По словам аналитика, несмотря на зависимость рубля как от сырьевых рынков, так и от геополитической ситуации, сейчас рисков, которые обрушили бы стоимость российской валюты, не наблюдается. Слова Маслова передает РИА Новости.

«Несмотря на распространение дельта-штамма коронавируса, мировая экономика продолжает восстановление, цены на энергоносители растут, а градус геополитического напряжения заметно снизился после встречи Байдена и Путина в июне этого года», — объясняет эксперт.

Маслов отмечает, что последний месяц лета среди инвесторов не сулит для рубля ничего хорошего из-за наступающих дивидендных выплат. Однако даже этот фактор не окажет сильного влияния на курс валюты.

Перспективы рубля тем не менее оставляют его одной из самых недооцененных валют. Эксперт Бадмаева привела расчеты, подтверждающие это.