Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 05:47
05:46
Происшествия
Правоохранители инициировали проверку после аварии автобуса под Саратовом
05:38
Общество
Звезда «Человека-паука» Баталон сыграет упитанного вампира в новом сериале
05:19
Армия
Российские мотострелки отстрелялись из китайских танков перед учениями в КНР
05:08
Экономика
Аналитик Маслов: факторов для падения рубля сейчас нет
05:05
Технологии
Автоэксперт Шапарин посоветовал изменить манеру вождения для экономии бензина
04:57
Общество
Автомобили с российскими номерами подверглись нападению на курорте Украины
04:42
Происшествия
Количество пострадавших при опрокидывании автобуса под Саратовом возросло до 13
04:27
Общество
Жителям России перечислили самые опасные профессии для женского здоровья
04:24
Общество
ФРГ рассматривает предложение России о взаимном признании COVID-сертификатов
04:14
Общество
Тромбоз после «Спутника V» невозможен благодаря особой системе очистки
Все новости

Аналитик Маслов: факторов для падения рубля сейчас нет
Экономика
Аналитик Маслов: факторов для падения рубля сейчас нет
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 августа. Факторы, которые бы повлияли на падение курса рубля, сейчас отсутствуют. Об этом рассказывает аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

По словам аналитика, несмотря на зависимость рубля как от сырьевых рынков, так и от геополитической ситуации, сейчас рисков, которые обрушили бы стоимость российской валюты, не наблюдается. Слова Маслова передает РИА Новости.

«Несмотря на распространение дельта-штамма коронавируса, мировая экономика продолжает восстановление, цены на энергоносители растут, а градус геополитического напряжения заметно снизился после встречи Байдена и Путина в июне этого года», — объясняет эксперт.

Маслов отмечает, что последний месяц лета среди инвесторов не сулит для рубля ничего хорошего из-за наступающих дивидендных выплат. Однако даже этот фактор не окажет сильного влияния на курс валюты.

Перспективы рубля тем не менее оставляют его одной из самых недооцененных валют. Эксперт Бадмаева привела расчеты, подтверждающие это.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитик Маслов: факторов для падения рубля сейчас нет
курс рубль валюта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru