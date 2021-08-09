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Автоэксперт Шапарин посоветовал изменить манеру вождения для экономии бензина
Технологии
Автоэксперт Шапарин посоветовал изменить манеру вождения для экономии бензина
unsplash.com  /  Bruchin Noeka

Москва, 9 августа. Водители могут существенно сэкономить на бензине, если перестанут превышать скоростной режим на трассе, заявил автоэксперт Антон Шапарин.

Оптимальным скоростным режимом на трассе вице-президент Национального автомобильного союза считает 120 километров в час. Если превышать его, то начнет резко увеличиваться расход топлива.

«Я много раз замечал, что когда ты едешь 120, а мимо тебя пролетает человек со скоростью 160, то ты в итоге его обгонишь, поскольку он всегда остановится на заправке», — подчеркнул Шапарин в беседе с радио Sputnik.

Можно внести и другие коррективы в манере вождения для экономии топлива. Например, не следует быстро стартовать и резко тормозить.

Автоэксперт ранее также рассказал о новом виде мошенничества на рынке подержанных машин. Речь идет, по данным RT, об автомобилях, серьезно пострадавших от стихийных бедствий, а затем восстановленных для продажи. Определить «утопленника», по словам Шапарина, можно по электронным системам. Они будут работать некорректно.

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