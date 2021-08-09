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Автомобили с российскими номерами подверглись нападению на курорте Украины

  /   Обновлено: 09 августа 2021 04:57
Общество
Автомобили с российскими номерами подверглись нападению на курорте Украины
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Бердянск, 9 августа. Злоумышленники совершили акт вандализма в курортном городе Украины Бердянске, разрисовав баллонами с краской автомобили с российскими номерами.

Все произошло в ночное время суток 7 августа. В результате инцидента пострадали два автомобиля, припаркованные рядом с одним из отелей Бердянска. Вандалы закрасили номерные знаки автомобилей и нанесли на них несколько надписей.

Недавно в Петербурге злоумышленник осквернил памятник Ленину, расположенный на Василеостровском острове. Вандал был задержан сотрудниками полиции.

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вандализм бердянск российские номера
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