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Количество пострадавших при опрокидывании автобуса под Саратовом возросло до 13
Происшествия
Количество пострадавших при опрокидывании автобуса под Саратовом возросло до 13
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Калининск, 9 августа. Минимум 13 человек получили травмы разной степени тяжести в результате опрокидывания автобуса в Саратовской области. Соответствующую информацию привели в экстренных службах.

ДТП случилось в районе города Калининска. Водитель рейсового автобуса, который следовал из Белгорода в Саратов, допустил опрокидывание транспорта.

«По уточненной информации, в ДТП на трассе всего пострадали 13 человек», — следует из сообщения.

Авария произошла во время следования автобуса по федеральной трассе Р-22. На данный момент все причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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дтп мчс саратовская область калининск
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