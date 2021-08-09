Количество пострадавших при опрокидывании автобуса под Саратовом возросло до 13

Калининск, 9 августа. Минимум 13 человек получили травмы разной степени тяжести в результате опрокидывания автобуса в Саратовской области. Соответствующую информацию привели в экстренных службах.

ДТП случилось в районе города Калининска. Водитель рейсового автобуса, который следовал из Белгорода в Саратов, допустил опрокидывание транспорта.

«По уточненной информации, в ДТП на трассе всего пострадали 13 человек», — следует из сообщения.

Авария произошла во время следования автобуса по федеральной трассе Р-22. На данный момент все причины и обстоятельства происшествия выясняются.