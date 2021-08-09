Жителям России перечислили самые опасные профессии для женского здоровья

Москва, 9 августа. Инженер-химик, машинист крана, контролер, модельщица и лаборантка входят в перечень самых опасных для женского здоровья профессий, заявили в НИИ медицины труда.

Наиболее неблагоприятной для женщин на металлургическом производстве является профессия машиниста крана. В машиностроении — профессия гальваника и модельщицы. При этом одной из самых проблемных отраслей для женского здоровья считается здравоохранение.

«У работников здравоохранения были установлены высокие уровни гинекологической заболеваемости», — рассказали изданию URA.RU в НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.

Минтруд, ранее в четыре раза сократил список запрещенных профессий для женщин. Новый перечень теперь насчитывает всего 100 позиций.