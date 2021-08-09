Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 05:46
05:46
Происшествия
Правоохранители инициировали проверку после аварии автобуса под Саратовом
05:38
Общество
Звезда «Человека-паука» Баталон сыграет упитанного вампира в новом сериале
05:19
Армия
Российские мотострелки отстрелялись из китайских танков перед учениями в КНР
05:08
Экономика
Аналитик Маслов: факторов для падения рубля сейчас нет
05:05
Технологии
Автоэксперт Шапарин посоветовал изменить манеру вождения для экономии бензина
04:57
Общество
Автомобили с российскими номерами подверглись нападению на курорте Украины
04:42
Происшествия
Количество пострадавших при опрокидывании автобуса под Саратовом возросло до 13
04:27
Общество
Жителям России перечислили самые опасные профессии для женского здоровья
04:24
Общество
ФРГ рассматривает предложение России о взаимном признании COVID-сертификатов
04:14
Общество
Тромбоз после «Спутника V» невозможен благодаря особой системе очистки
Все новости

Жителям России перечислили самые опасные профессии для женского здоровья
Общество
Жителям России перечислили самые опасные профессии для женского здоровья
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 9 августа. Инженер-химик, машинист крана, контролер, модельщица и лаборантка входят в перечень самых опасных для женского здоровья профессий, заявили в НИИ медицины труда.

Наиболее неблагоприятной для женщин на металлургическом производстве является профессия машиниста крана. В машиностроении — профессия гальваника и модельщицы. При этом одной из самых проблемных отраслей для женского здоровья считается здравоохранение.

«У работников здравоохранения были установлены высокие уровни гинекологической заболеваемости», — рассказали изданию URA.RU в НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.

Минтруд, ранее в четыре раза сократил список запрещенных профессий для женщин. Новый перечень теперь насчитывает всего 100 позиций.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жителям России перечислили самые опасные профессии для женского здоровья
профессии женское здоровье женские профессии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru