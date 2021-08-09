Британский профессор Хантер считает худшую часть пандемии пройденным этапом

Лондон, 9 августа. Мир уже прошел худшую часть пандемии коронавирусной инфекции. Дельта-штамм может стать конечной точкой вируса, предположил британский профессор Пол Хантер.

Полностью от коронавируса, вызывающего COVID-19, по мнению ученого, люди не избавятся. Хантер при этом считает, что в будущем болезнь будет протекать в легкой форме или бессимптомно. При дельта-штамме уже сейчас заболевшие часто ограничиваются насморком и болью в горле.

«Новые штаммы чреваты проблемами — они либо намного заразнее, либо обходят сложившийся иммунитет. Однако есть разумные основания полагать, что штамм «дельта» может стать конечной точкой вируса», — добавил Хантер в своей статье для журнала The Spectator.

Исследование дельта-штамма, по данным RT, недавно провели в центре «Вектор». Ученые выяснили, что для заражения животного требуется в 10 раз меньше вируса, чем для человека.

В России при этом готовятся к появлению новых мутаций. Производители вакцин уже работают над обновленными версиями препаратов, способными защитить от них.