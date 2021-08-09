Несколько человек пострадали при опрокидывании автобуса в Саратовской области

Калининск, 9 августа. Автобус, следовавший по маршруту Белгород – Саратов, перевернулся на федеральной трассе в Саратовской области. В результате ДТП есть пострадавшие, передали в региональном ГУ МЧС.

Авария произошла ночью в понедельник на трассе Р-22. Рейсовый автобус перевернулся у города Калининска Калининского муниципального района.

На данный момент на месте работают представители экстренных служб. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Тем временем жуткая авария произошла на Калужском шоссе под Москвой. Жертвами ДТП стали четыре человека.