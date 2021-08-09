Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 04:11
04:09
Общество
Британский профессор Хантер считает худшую часть пандемии пройденным этапом
04:02
Происшествия
Несколько человек пострадали при опрокидывании автобуса в Саратовской области
04:00
Общество
Артисты на набережных Ялты и Севастополя восхищают туристов своим талантом
03:45
Общество
Жителям России объяснили тонкости проявления постковидного синдрома
03:33
Наука
Украина планирует вернуться в клуб космических держав без участия России
03:29
Общество
Гендиректор «Герофарм» Родионов раскрыл способ производства «ЭпиВакКороны»
03:21
Армия
Три атомные подлодки поступят на вооружение ВМФ России в 2021 году
03:16
Общество
ФРГ рассматривает предложение России о взаимном признании COVID-сертификатов
03:13
Экономика
«Эффект сжатия»: финансист Табах спрогнозировал инфляцию в России
03:09
Общество
Тромбоз после «Спутника V» невозможен благодаря особой системе очистки
Все новости

Несколько человек пострадали при опрокидывании автобуса в Саратовской области
Происшествия
Несколько человек пострадали при опрокидывании автобуса в Саратовской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Калининск, 9 августа. Автобус, следовавший по маршруту Белгород – Саратов, перевернулся на федеральной трассе в Саратовской области. В результате ДТП есть пострадавшие, передали в региональном ГУ МЧС.

Авария произошла ночью в понедельник на трассе Р-22. Рейсовый автобус перевернулся у города Калининска Калининского муниципального района.

На данный момент на месте работают представители экстренных служб. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Тем временем жуткая авария произошла на Калужском шоссе под Москвой. Жертвами ДТП стали четыре человека.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Несколько человек пострадали при опрокидывании автобуса в Саратовской области
дтп мчс саратов белгород
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru