Киев, 9 августа. Киев надеется вернуть свое прежнее положение в клубе космических держав без участия Москвы. Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

Руководитель ведомства отметил, что в 2022 году с космодрома в Канаде запланирован запуск украинской ракеты «Циклон-4М». По его словам, мероприятие позволит вернуть страну в клуб космических держав, передает Defense News.

«Речь идет о возвращении (страны, — прим. ФАН) в клуб космических держав без участия России», — заявил Тафтай.

Представители украинской власти неоднократно отказывались от сотрудничества с Россией. Однако подобное поведение может обернуться против Киева, сообщил политолог Дмитрий Родионов. По его мнению, Украина «продалась с потрохами» Западу, однако он не очень готов ее содержать.