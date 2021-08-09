Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 04:11
04:09
Общество
Британский профессор Хантер считает худшую часть пандемии пройденным этапом
04:02
Происшествия
Несколько человек пострадали при опрокидывании автобуса в Саратовской области
04:00
Общество
Артисты на набережных Ялты и Севастополя восхищают туристов своим талантом
03:45
Общество
Жителям России объяснили тонкости проявления постковидного синдрома
03:33
Наука
Украина планирует вернуться в клуб космических держав без участия России
03:29
Общество
Гендиректор «Герофарм» Родионов раскрыл способ производства «ЭпиВакКороны»
03:21
Армия
Три атомные подлодки поступят на вооружение ВМФ России в 2021 году
03:16
Общество
ФРГ рассматривает предложение России о взаимном признании COVID-сертификатов
03:13
Экономика
«Эффект сжатия»: финансист Табах спрогнозировал инфляцию в России
03:09
Общество
Тромбоз после «Спутника V» невозможен благодаря особой системе очистки
Все новости

Украина планирует вернуться в клуб космических держав без участия России
Наука
Украина планирует вернуться в клуб космических держав без участия России
pixabay.com

Киев, 9 августа. Киев надеется вернуть свое прежнее положение в клубе космических держав без участия Москвы. Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

Руководитель ведомства отметил, что в 2022 году с космодрома в Канаде запланирован запуск украинской ракеты «Циклон-4М». По его словам, мероприятие позволит вернуть страну в клуб космических держав, передает Defense News.

«Речь идет о возвращении (страны, — прим. ФАН) в клуб космических держав без участия России», — заявил Тафтай.

Представители украинской власти неоднократно отказывались от сотрудничества с Россией. Однако подобное поведение может обернуться против Киева, сообщил политолог Дмитрий Родионов. По его мнению, Украина «продалась с потрохами» Западу, однако он не очень готов ее содержать.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Украина планирует вернуться в клуб космических держав без участия России
украина космос тафтай
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru