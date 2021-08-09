Гендиректор «Герофарм» Родионов раскрыл способ производства «ЭпиВакКороны»

Москва, 9 августа. Пептиды, копирующие участки S-белка вируса, входят в состав вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор».

Ученые решили заменить синтетические пептиды на биотехнологические. Качество продукта от этого не меняется, рассказал «Известиям» руководитель производственной площадки вакцины в Подмосковье, генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов.

«Пептиды, которые копируют участки S-белка SARS-CoV-2, сажаются на белок. Потом их сорбируют на гидроокиси алюминия — это нужно для усиления иммунного ответа. Вот и все», — рассказал рецепт «ЭпиВакКороны» специалист.

Ранее стало известно, что эффективность «ЭпиВакКороны» после третьей фазы клинических испытаний составляет 79%. Для выяснения этого независимая компания «Клиникал ресерч лаборатори» проанализировала данные трех тысяч респондентов.