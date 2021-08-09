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Три атомные подлодки поступят на вооружение ВМФ России в 2021 году

  /   Обновлено: 09 августа 2021 03:39
Армия
Три атомные подлодки поступят на вооружение ВМФ России в 2021 году
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 9 августа. ВМФ России получит сразу три атомные подводные лодки в 2021 году. Одну из них передадут флоту уже в сентябре, сообщили в кораблестроительной отрасли.

Среди атомных подводных лодок, которые передадут Военно-морскому флоту России, оказались стратегическая «Князь Олег», многоцелевая «Новосибирск» и носитель беспилотников «Белгород», передает РИА Новости.

Согласно словам гендиректора «Севмаша» Михаила Будниченко, подлодку «Князь Олег» должны передать в сентябре текущего года. А «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» поступит в ВМФ России в декабре. Экспериментальная «Белгород» осенью завершит испытания. Точной даты ее поставки пока нет.

Россия обладает самой современной атомной подводной лодкой «Красноярск». Ее преимущества заключаются в способности проникать в труднодоступные районы и в оснащении высокоточным оружием большой дальности.

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