Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 04:10
04:09
Общество
Британский профессор Хантер считает худшую часть пандемии пройденным этапом
04:02
Происшествия
Несколько человек пострадали при опрокидывании автобуса в Саратовской области
04:00
Общество
Артисты на набережных Ялты и Севастополя восхищают туристов своим талантом
03:45
Общество
Жителям России объяснили тонкости проявления постковидного синдрома
03:33
Наука
Украина планирует вернуться в клуб космических держав без участия России
03:29
Общество
Гендиректор «Герофарм» Родионов раскрыл способ производства «ЭпиВакКороны»
03:21
Армия
Три атомные подлодки поступят на вооружение ВМФ России в 2021 году
03:16
Общество
ФРГ рассматривает предложение России о взаимном признании COVID-сертификатов
03:13
Экономика
«Эффект сжатия»: финансист Табах спрогнозировал инфляцию в России
03:09
Общество
Тромбоз после «Спутника V» невозможен благодаря особой системе очистки
Все новости

Жителям России объяснили тонкости проявления постковидного синдрома

  /   Обновлено: 09 августа 2021 03:45
Общество
Жителям России объяснили тонкости проявления постковидного синдрома
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Москва, 9 августа. Особенностью постковидного синдрома является проявление недуга спустя 24 недели после острой фазы заболевания или выписки из больницы. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Симптомы недуга имеют возможность проявиться даже после нескольких месяцев после выздоровления, передают РИА Новости. Однако чаще всего заболевание дает о себе знать через четыре недели после перенесенной инфекции. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — заявила специалист.

Она отметила, что пациенты с бессимптомной формой коронавируса также рискуют заболеть повторно. У такой категории людей постковидный синдром развивается спустя месяц.

Для избежания подобных проблем со здоровьем следует проходить вакцинацию против COVID-19. Даже в подобном случае возникает риск заражения вирусом, однако прививка облегчает симптомы недуга.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жителям России объяснили тонкости проявления постковидного синдрома
здоровье роспотребнадзор синдром коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru