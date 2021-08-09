Жителям России объяснили тонкости проявления постковидного синдрома

Москва, 9 августа. Особенностью постковидного синдрома является проявление недуга спустя 24 недели после острой фазы заболевания или выписки из больницы. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Симптомы недуга имеют возможность проявиться даже после нескольких месяцев после выздоровления, передают РИА Новости. Однако чаще всего заболевание дает о себе знать через четыре недели после перенесенной инфекции. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — заявила специалист.

Она отметила, что пациенты с бессимптомной формой коронавируса также рискуют заболеть повторно. У такой категории людей постковидный синдром развивается спустя месяц.

Для избежания подобных проблем со здоровьем следует проходить вакцинацию против COVID-19. Даже в подобном случае возникает риск заражения вирусом, однако прививка облегчает симптомы недуга.