Врач Сапего объяснил влияние вакцины на повторное заражение коронавирусом

Москва, 9 августа. Пройденный этап вакцинации против COVID-19 не исключает возможность повторного заражения вирусом. Однако прививка облегчает симптомы недуга.

Препарат способен понизить риск заражения инфекцией, сообщил врач Георгий Сапего. При этом в случае возникновения недуга у вакцинированного человека коронавирус переносится в легкой форме, передает радио Sputnik.

«Это симптомы обычной простуды: кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела где-нибудь до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. Может быть легкая одышка при физической нагрузке», — объяснил врач.

Терапевт напомнил, что заболевание проходит в легкой форме также у людей, заразившихся в промежутке между двумя дозами вакцины. По его словам, уже первая часть препарата через пару недель создает эффективный иммунитет.

Коронавирусная инфекция с каждым днем приобретает новые виды штаммов. На фоне этого производители вакцин работают над обновленными версиями препаратов, защищающих от будущих мутаций вируса.