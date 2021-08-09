«Эффект сжатия»: финансист Табах спрогнозировал инфляцию в России

Москва, 9 августа. Неоднозначное решение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной относительно повышения налоговой ставки. Об этом заявил главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Экспертное сообщество ожидает что до конца года показатель инфляции достигнет 5,5 процентов. После этого, произойдет резкое сжатие, которое будет следствием накопленных растущих ставок и повышение общего уровня цен спадет. Об этом со ссылкой на слова Табаха пишет издание «Известия».

Президент Российской Федерации Владимир Путин также отреагировал на темп роста стоимости товаров. Глава РФ подчеркнул, что дал задание правительству разработать и принять меры по борьбе с инфляцией.