Подготовка командиров подразделений БПЛА начнется в 2022 году

Москва, 9 августа. Решение о начале подготовке военных по специальности «Применение подразделений с БПЛА» уже принято. Набор командиров должен начаться в 2022 году.

Обучать курсантов по новой военной специальности хотят начать уже в этом году в качестве эксперимента. Подготовка будет проходить в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. Учеба продлится пять лет, а выпускники по окончании получат офицерские погоды, заявили в Минобороны России.

Если эксперимент в Рязани пройдет успешно, то подготовку командиров беспилотных летательных аппаратов внедрят в другие высшие военно-учебные заведения, пишут «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

Беспилотные летательные аппараты применяются во время военных учений. Устройства линейки ZALA использовали ВС Узбекистана на тренировке у границы с Афганистаном. Этот БПЛА создан для ведения воздушной разведки.