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Подготовка командиров подразделений БПЛА начнется в 2022 году

  /   Обновлено: 09 августа 2021 03:12
Армия
Подготовка командиров подразделений БПЛА начнется в 2022 году
Pr Scr youtube.com  /  S B

Москва, 9 августа. Решение о начале подготовке военных по специальности «Применение подразделений с БПЛА» уже принято. Набор командиров должен начаться в 2022 году.

Обучать курсантов по новой военной специальности хотят начать уже в этом году в качестве эксперимента. Подготовка будет проходить в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. Учеба продлится пять лет, а выпускники по окончании получат офицерские погоды, заявили в Минобороны России.

Если эксперимент в Рязани пройдет успешно, то подготовку командиров беспилотных летательных аппаратов внедрят в другие высшие военно-учебные заведения, пишут «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

Беспилотные летательные аппараты применяются во время военных учений. Устройства линейки ZALA использовали ВС Узбекистана на тренировке у границы с Афганистаном. Этот БПЛА создан для ведения воздушной разведки.

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минобороны беспилотник подготовка
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