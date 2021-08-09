Российский посол в ФРГ: работа по «СП-2» находится на финальной стадии

Берлин, 9 августа. Газопровод «Северный поток — 2» будет завершен в ближайшие недели. Об этом в своем интервью заявил поверенный в делах Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.

Немецко-американские договоренности не повлияют на строительство газопровода, значит полное окончание строительства газопровода «Северный поток — 2» произойдет через считанные недели. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на слова дипломата.

Недавно директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что пропаганда Киева потерпела крах из-за запуска газопровода. Эксперт уверен, что властям придется делать некоторые коррективы в своей пропаганде.