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Российский посол в ФРГ: работа по «СП-2» находится на финальной стадии
Политика
Российский посол в ФРГ: работа по «СП-2» находится на финальной стадии
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 9 августа. Газопровод «Северный поток — 2» будет завершен в ближайшие недели. Об этом в своем интервью заявил поверенный в делах Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.

Немецко-американские договоренности не повлияют на строительство газопровода, значит полное окончание строительства газопровода «Северный поток — 2» произойдет через считанные недели. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на слова дипломата.

Недавно директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что пропаганда Киева потерпела крах из-за запуска газопровода. Эксперт уверен, что властям придется делать некоторые коррективы в своей пропаганде.

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германия сергей нечаев сп-2
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