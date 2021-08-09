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Чешский журналист назвал поразившее его место в России
Общество
Чешский журналист назвал поразившее его место в России
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Акимова

Петропавловск-Камчатский, 9 августа. Репортер издания Reflex из Чехии Мирослав Ружичка в качестве туриста побывал на Дальнем Востоке России. Свои впечатления после поездки он изложил в материале.

Журналист посетил озеро Байкал, Петропавловск-Камчатский и две недели изучал остров совместно с проводником. Ружичка побывал на Авачинском заливе, который восхитил его своим скалистым берегом и разнообразностью фауны. Бурные впечатления у репортера вызвала река Быстрая, где репортер наткнулся на медведицу с двумя детенышами.

«Просто невероятно видеть негласных хозяев Камчатки с расстояния в несколько метров!» – написал Ружичка.

Гастрономическое удовольствие чех получил, ужиная на Камчатке. По его словам, лучше рыбы, чем в России, он никогда в своей жизни не ел.

Ранее американский блогер Джейкоб составил рейтинг своих любимых блюд, которые готовят на даче в России. Больше всего жителя США впечатлили блюда, приготовленные в казане и на костре.

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