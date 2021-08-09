Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 04:09
04:09
Общество
Британский профессор Хантер считает худшую часть пандемии пройденным этапом
04:02
Происшествия
Несколько человек пострадали при опрокидывании автобуса в Саратовской области
04:00
Общество
Артисты на набережных Ялты и Севастополя восхищают туристов своим талантом
03:45
Общество
Жителям России объяснили тонкости проявления постковидного синдрома
03:33
Наука
Украина планирует вернуться в клуб космических держав без участия России
03:29
Общество
Гендиректор «Герофарм» Родионов раскрыл способ производства «ЭпиВакКороны»
03:21
Армия
Три атомные подлодки поступят на вооружение ВМФ России в 2021 году
03:16
Общество
ФРГ рассматривает предложение России о взаимном признании COVID-сертификатов
03:13
Экономика
«Эффект сжатия»: финансист Табах спрогнозировал инфляцию в России
03:09
Общество
Тромбоз после «Спутника V» невозможен благодаря особой системе очистки
Все новости

ГИБДД приступила к выявлению незаконных доработок автомобилей
Общество
ГИБДД приступила к выявлению незаконных доработок автомобилей
vk.com  /  Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.

Москва, 9 августа. Сотрудники ГИБДД начали отслеживать среди уменьшение дорожного просвета и модификацию внешней оптики в автомобилях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Подобные доработки относятся к незаконному тюнингу автомобиля. Многие водители стараются модернизировать свою машину, однако большая часть изменений запрещена на территории России в целях повышения безопасности на дорогах. Запрещается, например, установка цветных "ангельских глазок"

«Изменения дают более яркий качественный свет, который заметен издалека, однако для освещения автомобилям на дороге в соответствии с действующим законодательством разрешены только белые кольца», — говорится в сообщении.

Нарушение установленного порядка грозит водителю штрафом. Сотрудники дорожной полиции также обяжут владельца автомобиля вернуть прежний вид транспортного средства.

Российские власти каждый день работают над улучшением дорожной безопасности на территории страны. Благодаря выдачи сотрудникам ГИБДД специальных измерительных приборов за полгода уже было выявлено около 1000 нарушений.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ГИБДД приступила к выявлению незаконных доработок автомобилей
ГИБДД автомобиль тюнинг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru