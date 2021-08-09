ГИБДД приступила к выявлению незаконных доработок автомобилей

Москва, 9 августа. Сотрудники ГИБДД начали отслеживать среди уменьшение дорожного просвета и модификацию внешней оптики в автомобилях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Подобные доработки относятся к незаконному тюнингу автомобиля. Многие водители стараются модернизировать свою машину, однако большая часть изменений запрещена на территории России в целях повышения безопасности на дорогах. Запрещается, например, установка цветных "ангельских глазок"

«Изменения дают более яркий качественный свет, который заметен издалека, однако для освещения автомобилям на дороге в соответствии с действующим законодательством разрешены только белые кольца», — говорится в сообщении.

Нарушение установленного порядка грозит водителю штрафом. Сотрудники дорожной полиции также обяжут владельца автомобиля вернуть прежний вид транспортного средства.

Российские власти каждый день работают над улучшением дорожной безопасности на территории страны. Благодаря выдачи сотрудникам ГИБДД специальных измерительных приборов за полгода уже было выявлено около 1000 нарушений.