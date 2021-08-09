Захарова считает российских медалистов Игр в Токио настоящими героями

Москва, 9 августа. Спортсмены из России, сумевшие завоевать награды на Олимпиаде в Токио, являются настоящими героями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вся страна, по словам Захаровой, болела за российских олимпийцев. Россияне делали все возможное, чтобы национальная сборная в Токио ощутила поддержку и любовь.

«Они — герои. В каких условиях они сражались, и сражались не только они. Сражались их родители, их сборная, их команда, тренеры — все те, кто обеспечивал их победу», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Россия-24».

Захарова недавно, по данным RT, прокомментировала скандал на олимпийском турнире по художественной гимнастике. Весь мир, по ее словам, наблюдал великолепное выступление российских спортсменок и то, как несправедливо их оценивали судьи.

Олимпиада в Токио закончилась 8 августа. Сборная России завоевала на Играх 71 медаль и стала пятой в общем зачете.